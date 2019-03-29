Сбежавшего солдата за несколько часов до смерти лишили водительских прав

Военнослужащий-контрактник, тело которого было обнаружено утром после побега из части в Тверской области, за несколько часов до этого был лишен водительских прав, так как находился за рулем в нетрезвом виде.

«Он был в состоянии алкогольного опьянения. За несколько часов до этого его лишили водительского удостоверения за пьяную езду. Основная версия суицида – бытовая», – сообщил источник в силовых структурах региона ТАСС.

Ранее стало известно, что из воинской части в Тверской области сбежал военнослужащий с оружием. Позже его тело нашли в одном из нежилых зданий.