Самолет ВВС США провел разведку рядом с Крымом и Керченским проливом

В четверг самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II совершил многочасовой полет рядом с границами России у Черного моря, несколько пролетов самолет провел рядом с Крымом и Керченским проливом, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Согласно их информации, самолет с бортовым номером 157316 вылетел с авиабазы Суда-Бэй на греческом Крите и курсировал от западной границы российского полуострова до Кубани до района Новороссийска. Самолет совершал полет на высоте 7,4 тыс. метров, сообщает «Интерфакс».

Во вторник рядом с побережьем Крыма также совершили полеты самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

22 марта у берегов Крыма также был замечен самолет радиоэлектронной разведки ВВС США BoeingRC-135V. Он вел разведку южнее полуострова.