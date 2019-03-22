У берегов Крыма обнаружили американский самолет-разведчик

Самолёт BoeingRC-135V радиоэлектронной разведки ВВС США был замечен рядом с берегами Крыма.

Утром 22 марта самолет с бортовым номером 64-1484 вылетел с авиабазы Суда Бей на острове Крит, отправившись в акваторию Черного моря, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar в Twitter.

В 10.50 разведчик был в воздушном пространстве Болгарии, в 14.25 самолет вел разведку южнее Крыма.

В начале февраля у побережий Крыма и Краснодарского края был замечен самолет радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II. Сообщалось, что это был уже пятый за неделю разведывательный полет американской авиации вблизи российских границ в Черном море.

На прошлой неделе в районе Балтийского моря вблизи границ России зафиксировали полет американского стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress.