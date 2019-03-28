Медведчук заявил о появлении основания для непризнания выборов на Украине

Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что другие страны могут не признать результаты выборов президента Украины.

«Уже заложен фундамент возможности и основания для такого непризнания (выборов на Украине)», – заявил Медведчук.

По его словам, итоги выборов могут не признать, так как Украина запретила голосовать своим гражданам, находящимся на территории России, пишет ТАСС со ссылкой на NewsOne.

Медведчук отметил, что на российской территории пребывают порядка 2-3 украинцев. Также в этом контексте он напомнил о временных переселенцах на территории Украины, которых, по его словам, свыше 1,5 млн человек.

"Мы пока не знаем, какими будут действия РФ в вопросе, о котором вы спрашиваете, – признания выборов на Украине. Или других стран. Эти оценки будут даваться уже после завершения выборов, по результатам того, что будет происходить во время голосования, во время подсчета голосов. Потому что то, что происходит на Украине каждый день, – выступления национал-радикалов, злоупотребления власти, политические репрессии через возбуждение уголовных дел, через необоснованные обвинения оппонентов, то есть идет жестокая, грязная борьба – будет, безусловно, учитываться, когда будут подводить итоги и определяться с тем, будут ли признаны выборы или нет», – резюмировал политик.

Ранее Союз политэмигрантов Украины призвал Россию не признавать результат украинских выборов. В качестве одной из причин называется фальсификация реестра избирателей, в котором появились данные миллионов несуществующих людей.