На путешественника из России напали в Африке

На россиянина Александра Смагина, совершающего кругосветное путешествие, напали в Сенегале.

Мужчина рассказал, что утром он отправился на пробежку по берегу океана, где его и атаковал местный житель.

«Сзади на меня напал местный житель с ножом, нанес несколько ударов, а затем стал кричать, чтобы я отдал телефон. Через какое-то время я выбросил телефон. Парень схватил его и убежал. В кустах были еще люди. Видимо, сообщники. Никого из туристов утром не было», –рассказал Александр «Рен ТВ».

Он также отметил, что обратился в полицию, хотя раны незначительные.

Напомним, Александр и его друг Константин отправились в кругосветное путешествие, выехав из Петербурга на деревянных велосипедах. Сейчас россияне находятся в Африке и готовятся покорить Килиманджаро.

В 2018 году в Индии также избили туриста из России, отправившегося в кругосветное путешествие.