В Индии избили российского велотуриста

Велотуриста из России избили в индийском штате Телингана, ошибочно приняв за вора, пишет газета Telangana Today.

Издание отмечает, что инцидент произошел с 44-летним москвичом по имени Олег, который на велосипеде совершает кругосветное путешествие, передает «Интерфакс».

По дороге в деревню Ширди, cчитающейся популярным местом у паломников, россиянина застала гроза. Там турист остановился на ночлег в палатке, где ночью его обнаружил местный землевладелец и, приняв за вора, избил факелом, с которым вышел посмотреть, не повредил ли град урожай.

Россиянина госпитализировали со сломанной челюстью и черепно-мозговой травмой.

В полиции отметили, что инцидент произошел из-за языкового барьера. Использованный велосипедистом планшет для перевода фраз не способствовал решению проблемы.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на генеральное консульстве России в индийском городе Ченнаи, нападению подвергся москвич Олег Вершинин.

В дипмиссии отметили, что он находится в больнице города Хайдарабад и передвигается с трудом, поэтому ему потребуется помощь в транспортировке вместе с велосипедом на родину. У Вершинина имеется билет в Россию на 22 апреля.