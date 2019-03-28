Путин похвалил Киргизию за отношение к русскому языку

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии восьмой российско-киргизской межрегиональной конференции, заявил, что в Киргизии бережно относятся к русскому языку.

«Хотел еще на одно обратить внимание: это бережное отношение к русскому языку. Русский язык в Кыргызстане является официальным языком, это создает особые условия для нашей работы», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

По словам российского лидера, языковой вопрос «имеет серьезные последствия» для взаимоотношений в гуманитарной сфере.

Также президент подчеркнул, что в Киргизии сохраняются стабильные условия для инвестиционного сотрудничества.

«В Кыргызстане создаются действительно хорошие, стабильные условия для сотрудничества и для инвестиционной деятельности. Я хочу выразить надежду на то, что коллеги с обеих сторон – с киргизской и с российской – этим воспользуются», – сказал Путин.

Напомним, в начале года оппозиционные движения Киргизии предлагали изменить конституцию страны, лишив русский язык статуса официального. По мнению оппозиционеров, русский язык нужен как язык международного общения, а государственным должен остаться только киргизский язык.

Российский президент прибыл с официальным визитом в Киргизию в четверг, 28 марта. Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал визит Путина историческим событием.

Ранее правительство России решило дать Киргизии 30 млн долларов в качестве безвозмездной помощи государственному бюджету.