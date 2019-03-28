В Роснефти прокомментировали задержание экс-главы Хабаровского края

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиненный в хищениях у компании, уже год не работает в этой структуре.

«Вся эта история была инициирована службой безопасности «Роснефти». Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы, дальше это уже вопрос их компетенции – что они хотят рассказать. Он (Ишаев) ушел давно, он ушел год назад. Решение о ликвидации представительства было принято в конце прошлого года», – сказал Леонтьев, передает ТАСС.

Напомним, о задержании Ишаева стало известно утром 28 марта. Следственный комитет России сообщил, что дело было возбуждено в отношении экс-главы Хабаровского края и «иных лиц».

По данным следствия, Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», с помощью обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства компании обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией.