Эксперт обвинил мировые интернет-гиганты в «цифровой колонизации»

«Ни одной из стран не нравится цифровая зависимость, цифровая колонизация со стороны IT-гигантов. С ними будут бороться во всех крупных странах, где это могут себе позволить», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Ашманов, комментируя усилия властей как России, так и ЕС по регулированию деятельности интернет-гигантов.

Эксперт в области кибербезопасности, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов обратил внимание, что, «причины и методы борьбы с цифровыми гигантами у всех стран разные. Где-то их блокируют, где-то их штрафуют».

По мнению эксперта, подход Евросоюза к данному вопросу отличается от методов борьбы других стран – там используют штрафы. «Европейцы все регулируют деньгами, а не предварительной фильтрацией, блокировкой и так далее», – подчеркнул Ашманов, добавив, что «таков европейский денежный менталитет».

Китай вообще заблокировал Google и Facebook. «То есть китайцы действуют наоборот – сплошными стенами», – отметил он.

Говоря о попытках России регулировать деятельность мировых гигантов, эксперт отметил, что «у нас, как обычно, свой путь – в России борются с Google по линии установки поисковика».

Ранее «Российская газета» напоминала, что в прошлом году ФАС (Федеральная антимонопольная служба России) оштрафовала компанию Google на 438 миллионов рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В частности, из-за предустановки своих приложений в России Google была оштрафована ФАС, позднее между Google и его российским аналогом Яндексом было достигнуто мировое соглашение. По данному соглашению пользователи получили право выбирать между Google и Яндексом.

Неделю назад интернет-гигант подвергся наказанию и на Западе. Телеканал RT сообщил, что Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза, – в частности, за злоупотребление доминированием на рынке и наложение ограничительных условий в контрактах со сторонними веб-сайтами.

«Общая причина регулирования интернет-гигантов – это цифровая зависимость, цифровая колонизация со стороны IT-гигантов. С IT-гигантами будут бороться во всех крупных странах, где это могут себе позволить, – заключил Ашманов. – Идея о том, что юрисдикция Google важнее, чем все остальные национальные юрисдикции, уже всем надоела. Вообще глобализация IT-гигантов в определенный момент всем надоела. Все понимают – Интернет внутри своей национальной квартиры надо регулировать. Но каждая национальная квартира вводит свои порядки».

Например, у арабских стран возникает зависимость от Google, потому что «у них нет ничего своего». «Условно говоря, Google показывает контент в арабском регионе, который с точки зрения ислама недопустим, и отказывается его удалять, потому что у арабских стран нет своей альтернативы. За счет таких стран Google может изображать из себя защитника западных идей свободы», – привел пример эксперт.