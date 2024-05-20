Медведев: Зеленский узурпировал власть на Украине

Tекст: Ольга Никитина

Медведев заявил ТАСС, что Зеленский «плюнул» на Конституцию Украины и Конституционный суд, прикрывшись «фиговым листком» декларации Верховной рады об отмене выборов в военное время.

Зеленский, по словам Медведева, является «патологическим лжецом» и «закошмаренным своим окружением трусом», который попросту боится выборов.

В случае проведения выборов Зеленскому пришлось бы вести борьбу с конкурентами, с тем же Валерием Залужным, экс-главкомом ВСУ, или бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В их руках, пояснил Медведев, оказалось бы слишком много козырей.

Ранее украинские СМИ проанализировали инаугурационную речь на тот момент новоизбранного президента страны Владимира Зеленского, которая прозвучала ровно пять лет назад, и сравнили ее с созданным нейросетью видео из параллельной реальности.