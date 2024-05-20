Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Медведев: Зеленский узурпировал власть на Украине
Владимир Зеленский, срок полномочий которого на посту президента Украины истекает в ночь на 21 мая, после отмены выборов фактически узурпировал власть в стране, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев заявил ТАСС, что Зеленский «плюнул» на Конституцию Украины и Конституционный суд, прикрывшись «фиговым листком» декларации Верховной рады об отмене выборов в военное время.
Зеленский, по словам Медведева, является «патологическим лжецом» и «закошмаренным своим окружением трусом», который попросту боится выборов.
В случае проведения выборов Зеленскому пришлось бы вести борьбу с конкурентами, с тем же Валерием Залужным, экс-главкомом ВСУ, или бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В их руках, пояснил Медведев, оказалось бы слишком много козырей.
Ранее украинские СМИ проанализировали инаугурационную речь на тот момент новоизбранного президента страны Владимира Зеленского, которая прозвучала ровно пять лет назад, и сравнили ее с созданным нейросетью видео из параллельной реальности.