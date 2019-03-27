Взрыв прогремел в Стокгольме

На западе Стокгольма прогремел взрыв, пострадали несколько человек, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в ночь на среду, передает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet.

Взрывом нанесен ущерб автомобилям и зданиям.

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия. Другие детали пока не уточняются.