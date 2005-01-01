Газопровод «Северный поток – 2» сделает энергоснабжение в Германии надежнее до тех пор, пока страна будет нуждаться в газе, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер. Он добавил, что эта потребность сохранится до 2035-2040-х годов.

«В Германии всегда было хорошо с диверсификацией поставок. Когда газ приходит через Австрию и Италию или из Австрии, Италии, Норвегии, России и даже Африки, то это гарантирует нам привлекательные цены. Каждый новый газопровод делает энергоснабжение надежнее, а цены стабильнее. Поэтому я приветствую строительство «Северного потока – 2», – заявил предприниматель в интервью газете Tagesspiegel.

Хольтмайер добавил, что Германия будет нуждаться в газе до 2035-2040-х годов, и выразил мнение, что именно с помощью голубого топлива можно перейти на альтернативные источники энергии, передает РИА «Новости».

Ранее генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай заявил, что газопровод «Северный поток – 2» станет хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, однако из-за политики ЕС может не захотеть исключать из газового транзита отдельные страны.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что «Северный поток – 2» – это не политический, а экономический проект. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что конкурентоспособность российского газа, который будет поступать по этому маршруту, стопроцентная.