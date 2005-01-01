Умер исполнитель роли Калиостро в «Формуле любви»

Скончался советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили, сообщают СМИ.

Мгалоблишвили умер в Тбилиси в возрасте 87 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на грузинский Первый канал.

Актер известен широкой публике по роли графа Калиостро в фильме Марка Захарова «Формула любви».

В 1976 году Мгалоблишвили получил в Грузии звание заслуженного артиста, с 1979 года стал народным артистом.