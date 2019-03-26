Путин и Лукашенко поговорили о Союзном государстве

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, лидеры стран обсудили развитие сотрудничества в рамках Союзного государства.

В ходе беседы президенты затронули тему интеграционных процессов в формате Евразийского экономического союза, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В начале марта Лукашенко заявил, что не видит намерений со стороны российских властей включить республику в состав России. Он также отметил, что сейчас белорусы хотят быть вместе с Россией, но при этом «жить в своей квартире».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента не обсуждают возможное объединение России с Белоруссией.