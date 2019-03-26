Минобороны построит армейскую киностудию

Министерство обороны России в ближайшее время построит киностудию для съемок фильмов про современную армию, заявил глава ведомства Сергей Шойгу на церемонии вручения премии Минобороны в области культуры и искусства.

«Мы буквально в ближайшее время начнем строить армейскую киностудию», – цитирует министра ТАСС.

Шойгу отметил, что сейчас снимается много достойных фильмов о войне, но до сих пор не появилось большого кино про современную армию. Глава Минобороны предложил в будущем, когда такое кино появится, учредить отдельные номинации на премию Минобороны в области культуры и искусства и даже проводить отдельный армейский кинофестиваль.

Премия Минобороны России в области культуры и искусства учреждена в 2015 году для поощрения военнослужащих и гражданских лиц за творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России. Была впервые вручена в 2017 году.

В конце прошлого года Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что военные фильмы наиболее популярны у россиян наряду с анимационными картинами и комедиями.