В сочинском «Сириусе» стартовала предпринимательская смена

Во вторник в образовательном центре «Сириус» в Сочи состоялось торжественное открытие предпринимательской смены для финалистов международного конкурса «Мой первый бизнес» – одного из проектов АНО «Россия – страна возможностей».

Смена, которая называется «Инновационный предприниматель», будет проходить до 31 марта. Участников ждет целая серия мастер-классов и игровых мероприятий, на которых они научатся презентовать свои проекты, улавливать новые тренды в деловом мире, готовить коммерческие презентации, определять наиболее подходящие каналы продаж для своего продукта. Участники создадут «дорожную карту» развития своих проектов с подробным перечнем задач.

Всего участие в смене принимают 69 школьников из 47 городов, в том числе Москвы, Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Челябинска, Казани, Кирова, Вологды, Тулы, Тамбова, Йошкар-Олы и других.

В рамках смены участники разделятся на отряды, тематически соответствующие конкурсным направлениям: инновации, сделай своими руками, свой видеоблог, интернет-продажи и командный бизнес-проект.

Ежедневно результаты и прогресс в проработке проекта школьники будут презентовать на общих встречах и воркшопах, где смогут также получить персональные рекомендации и комментарии от экспертов-наставников и кураторов направлений смены.

Всего на платформе конкурса зарегистрировались 675 266 участников, что на 65% больше, чем в прошлом году (в 2017 году было около 408 тысяч заявок). С прошлого года конкурс стал международным. Из общего числа заявок 65 960 поступили из 53 зарубежных стран.

Напомним, что международный конкурс «Мой первый бизнес» был запущен в 2017 году. Конкурс направлен на развитие молодежного предпринимательства и включает в себя обучающую программу для школьников по проектному управлению и предпринимательству. Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей», а также Фонд содействия инновациям и благотворительный фонд «Капитаны».

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».