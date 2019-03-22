«Российская студенческая весна» вошла в число проектов АНО «Россия – страна возможностей»

Фестиваль «Российская студенческая весна» присоединился к проектам, которые развивает автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия « страна возможностей», сообщил гендиректор АНО, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.

«Фестиваль «Российская студенческая весна» в этом году пройдет уже 27 раз, но теперь как один из проектов платформы «Россия – страна возможностей». Фестиваль будет первым творческим проектом в нашей платформе», – сказал Комиссаров, передает ТАСС.

По его словам, АНО будет помогать участникам фестиваля. «У нас открывается новая образовательная площадка – мастерская управления «Сенеж», мы предполагаем сделать там специальные образовательные проекты (для участников фестиваля)», – добавил он, отметив, что АНО будет помогать участникам фестиваля находить продюсеров для дальнейшего развития творческих инициатив.

Ожидается, что в этом году в конкурсах фестиваля примут участие 60 тыс. человек из 1,5 тыс. университетов по семи направлениям: танец, музыка, театр, видео, журналистика, деловая программа, оригинальный жанр. Финал состоится 14-18 мая в Перми. В нем примут участие около 3 тыс. студентов.

«Самым массовым направлением фестиваля станут региональные программы, каждый регион должен будет представить свои постановки, которые рассказывают о культурном наследии и региональных особенностях», – добавил Комиссаров, передает РИА «Новости».

Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, в свою очередь, заявил, что «фестиваль – это, наверно, самый массовый молодежный проект РФ, любой студент может принять участие», передает «Интерфакс».

«Российская студенческая весна» проходит в России с 1992 года. В разные годы национальные финалы проходили в Самаре, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Челябинске, Тюмени, Санкт-Петербурге, Кемерове, Казани, Перми, Волгограде, Тольятти, Владивостоке. В 2017 году юбилейный XXV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» проходил в Туле и Москве. Главным организатором является Российский союз молодежи.

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».