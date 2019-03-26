Сенатору Арашукову продлили арест

Басманным судом Москвы на три месяца продлен срок ареста отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и еще двух фигурантов дела об организованном преступном сообществе и убийствам.

«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению», – цитирует РИА «Новости» решение судьи Артура Карпова.

Со стороны следователя Андрея Горбарчука ходатайство обосновано необходимостью проведения множества следственных мероприятий, включая допросы свидетелей, а также назначение психолого-психиатрических экспертиз обвиняемым.

При этом сам отстраненный сенатор попросил о домашнем аресте, добавив, что тем не менее знает, «как работает система» и «какое решение будет принято». Он утверждает, что не является причастным к убийствам, а на сумму 65 млн рублей его оклеветали.

Арашуков обвиняется в причастности к убийствам лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а также в создании преступного сообщества и избиении свидетеля, который дал на него показания.

В СИЗО вместе с Арашуковым по решению суда остаются его кузен – генеральный директор компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков и глава филиала «Газпром Ставрополь» в Ессентуках Алан Кятов.

Напомним, Рауфа Арашукова задержали прямо в зале Совета Федерации по обвинению в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе. Также арестован отец сенатора Рауль Арашуков, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» за хищения газа на сумму свыше 30 млрд рублей.