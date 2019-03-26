Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров

Футболистки ЦСКА заявили в полиции, что тренер команды и член женского футбольного комитета России домогались их, когда им еще не было 18 лет.

Две 19-летние девушки из команды СКА-УОР (входит в структуру ЖФК ЦСКА) сообщили заместителю директора по воспитательной работе Училища олимпийского резерва в Звенигороде, что подвергались домогательствам со стороны заслуженных тренеров Михаила и Станислава Адыловых, сообщает «Комсомольская правда».

По этим данным, Михаил Адылов присылал девушкам интимные фото через мессенджер.

«Анастасия и Виктория (имена изменены) рассказали, что в течение двух последних лет оба Адыловых недвусмысленно намекали девушкам на секс, а также делали слишком откровенный массаж, трогая футболисток за интимные места. Хотя это были обычные разминочные массирования перед началом и после тренировок», – отметил источник издания.

По его словам, одной из девушек Адылов-младший присылал фотографии гениталий по Whatsapp, после чего они решились рассказать об этом.

Адыловы работают в Училище олимпийского резерва Звенигорода. 69-летний Станислав Адылов трудится в должности замдиректора по спорту и старшим тренером футбольного отделения.

Его сын Михаил является тренером по футболу в Училище и тренером женской команды СКА-УОР.

Источник в правоохранительных органах издания добавил, что о домогательствах со стороны тренеров знало предыдущее руководство, но на это закрывали глаза.

Девушки просили руководство Училища оградить их от излишнего внимания тренеров. Замдиректора по воспитательной работе рассказал в правоохранительных органах, что старший Адылов якобы предлагал спортсменкам вступить в половую связь, «но сделать это «аккуратно», если они переживают за свою девственность».

Дело рассматривается отделом ПДН МВД Звенигорода и находится на контроле Минспорта, решается вопрос об отстранении тренеров от работы с детьми на время расследования.

Женская команда СКА-УОР была создана в 2018 году, она базируется в Училище олимпийского резерва №2 Звенигорода с целью пополнения ЖФК ЦСКА новыми талантами.