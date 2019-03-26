Медведев предложил упростить контрактную систему для нужд нацпроектов

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что действующая в настоящее время контрактная система остается чрезмерно сложной и требует упрощения для эффективной работы в рамках нацпроектов.

«Надо сказать по-честному, контрактная система остается сложной и недостаточно гибкой для решения тех задач, которые поставлены в рамках национальных проектов. Если в обычном режиме она позволяла задачи решать, то с учетом нынешней ситуации она не соответствует потребностям дня», – считает премьер.

По его словам, эту систему необходимо упростить, передает ТАСС.

Медведев также отметил, что для усиления контроля по нацпроектам была создана единая информационная система, благодаря которой можно проследить за всеми этапами работ. Премьер-министр напомнил, что для регионов предусмотрен максимальный уровень софинансирования расходов по мероприятиям в рамках нацпроектов. По его ловам, соответствующие соглашения заключены между федеральным центром и регионами.

На прошлой неделе Медведев подписал поручения, направленные на организацию работы по использованию в 2019 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов.

Он также потребовал от руководителей регионов своевременно начинать работу по нацпроектам, чтобы не задерживать их выполнение.