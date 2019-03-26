Появилась альтернативная версия ножевого ранения московской школьницы

Девятиклассница могла получить ранение ножом дома, а не в школе, как сообщалось ранее; подозреваемая в нападении одноклассница к инциденту оказалась не причастна, сообщил источник.

«На данный момент установлено, что девушка, которая подозревалась в нанесении удара, не причастна к происшествию. Инцидент произошел не в школе. Сейчас следователи работают с семьей пострадавшей, предварительно, по информации следствия, рана могла быть получена дома», – рассказал источник в окружении пострадавшей школьницы РИА «Новости».

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