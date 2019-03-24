Москвичей предупредили о «рецидиве зимы»

В середине следующей недели в столичный регион может вернуться зима, предупреждают специалисты центра погоды «Фобос».

«В середине новой недели Москву ждет еще один рецидив зимы», – говорится в сообщении на сайте «Фобоса».

По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 27 марта, в столицу придет холодный атмосферный фронт с осадками. Утром четверга температура опустится до 6 градусов ниже нуля.

В эти сутки в городе выпадет около трети мартовской нормы осадков.