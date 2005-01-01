Порошенко призвали «покаяться на коленях» перед Украиной за годы горя и нищеты

Депутаты из «Оппозиционной платформы – За жизнь» призвали президента Украины Петра Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями страны за пять лет «горя, нищеты и страданий».

Оппозиционеры обвинили Порошенко в том, что за пять лет своего правления он не выполнил ни одного своего предвыборного обязательства, передает РИА «Новости».

«Повысив тарифы на коммунальные услуги, разрушив медицину и образование, уничтожив рабочие места, режим Порошенко обрек миллионы украинских семей на жизнь в нищете. Из страны бегут капиталы, уезжают лучшие и самые трудолюбивые граждане», – говорится в заявлении партии.

Оппозиционеры констатировали, что экономика Украины посажена на «кредитную капельницу», а власть заложила международным кредиторам труд нескольких будущих поколений жителей Украины.

«Такого раскола, размежевания и ксенофобии в украинском обществе история еще не знала…», – подчеркнули парламентарии.

«Все что остается в такой ситуации власти во главе с Петром Порошенко – проиграть (выборы) и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», – говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Накануне председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук высказал возмущение по поводу того, что миллионам граждан Украины приходится платить счета за газ по космическим тарифам, а тем временем Петр Порошенко гордится утверждением об «избавлении от газовой иглы».

В тот же день кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила, что в отношении Петра Порошенко в Европейском союзе и США началось антикоррупционное расследование.