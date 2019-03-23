При пожаре в Китае погибли 26 пассажиров туристического автобуса

В Китае загорелся туристический автобус, погибли 26 человек, сообщает китайское Центральное телевидение.

Пострадали 28 человек, пятеро из них госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

Трагедия произошла в городе Чандэ. Причина возгорания автобуса на трассе пока не установлена.

В автобусе находились 53 пассажира, два водителя и экскурсовод. Водители задержаны.