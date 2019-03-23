Порошенко захотел сэкономить с помощью НАТО

Если Украина вступит в НАТО, то сможет сократить военные расходы, заявил президент страны Петр Порошенко.

Он выразил уверенность, что Киев сможет «получить план действий по членству в НАТО до 2023 года», в плане «будут записаны перечень шагов и дата», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина».

По словам Порошенко, Украине приходится «нести большие расходы на оборону» – 6% ВВП, у НАТО же норма составляет 2%, поэтому в НАТО Киев «будет иметь возможность втрое сократить расходы и направить их на социально-экономическое развитие».

Порошенко утверждает, что вступление в альянс повысит уровень безопасности в стране.