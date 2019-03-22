Хвост обломился при посадке у рейсового вертолета на Ямале

У вертолета Ми-8 при жесткой посадке в Ямало-Ненецком автономном округе обломился хвост, идет проверка.

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК по факту жесткой посадки вертолета МИ-8 в поселке Нори Ямало-Ненецкого автономного округа проводится доследственная проверка... В результате жесткой посадки у вертолета обломился хвост», – сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК.

Ранее стало известно о жесткой посадке рейсового вертолета в Надымском районе ЯНАО. Отмечается, что в этот момент на борту находились три члена экипажа и 20 пассажиров, никто из них не пострадал.

В окружном управлении МЧС подтвердили эту информацию, уточнив, что вертолет обслуживает авиакомпания «Ямал».

В ноябре 2018 года жесткую посадку совершил вертолет под Тверью, позже выяснилось, что в его конструкции были поддельные запчасти.