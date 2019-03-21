Собчак посетила премьеру нового спектакля Виторгана

Телеведущая Ксения Собчак посетила премьеру спектакля «В городе Лжедмитрове», постановщиком которого стал актер Максим Виторган.

«Поздравляю с долгожданной премьерой, Максим Виторган!!!! Ярко, смешно и страшно. И очень «по-твоему»! – обязательно сходите на «В городе Лжедмитрове» в апреле, если успеете купить билеты», – написала Собчак в Instagram.

Как говорят создатели спектакля, «В городе Лжедмитрове» – это фантасмагорическая история о жизни в закрытом наукограде Лжедмитрове, полном всяческих аномалий и странностей. Режиссером-постановщиков спектакля стал Максим Виторган.

Ранее в Сети появилась запись медленного танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова на вечере в честь дня рождения продюсера Михаила Друяна.

Собчак в 2013 году вышла замуж за актера Максима Виторгана, у них есть сын Платон. В 2018 году появились слухи о разладе в семье. Сама Собчак намекала на развод с супругом.

В январе Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым, которого считают любовником телеведущей. В марте Виторган заявил о расставании с женой. При этом Виторган и Собчак заявили, что не делят имущество и продолжают вместе участвовать в воспитании сына.