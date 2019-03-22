В России придумали способ нематериального поощрения чиновников

Министерство труда и соцзащиты разработало проект методики нематериального поощрения и мотивации чиновников, его опубликуют на официальном сайте ведомства во втором квартале 2019 года.

«Внедрение технологий нематериальной мотивации является неотъемлемым элементом эффективной системы прохождения государственной гражданской службы», – передает комментарий Минтруда РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими нематериальными способами.

В министерстве также отметили, что кроме классических мер нематериальной мотивации: поощрение и награждение, применяется и проведение «иных мероприятий по нематериальной мотивации государственных гражданских служащих».

По мнению Минтруда, такие меры помогут улучшить работу госаппарата, сделают госслужбу более желанной, будут способствовать привлечению новых компетентных кадров, и повысят уровень удовлетворенности служащих профдеятельностью, коллективом и государственным органом как работодателем.

«Опубликование методики на официальном сайте Минтруда России и информирование государственных органов о ее разработке планируется во II квартале 2019 года», – добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минфин анонсировал сокращение численности госслужащих.