Пушков назвал Вашингтон «похоронщиком международного права»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о признании израильского суверенитета над регионом Голанские высоты, которые Сирия считает своей территорией.

Пушков написал в Twitter, что Вашингтону «пора перестать ссылаться на международное право и тем более учить ему других», так как он и есть «главный его похоронщик».

«Нарушение резолюций ООН по Иерусалиму, а теперь и заявление о намерении признать Голанские высоты частью Израиля - лишь новые подтверждения этого непреложного факта», – подчеркнул сенатор.

Ранее Трамп заявил о признании израильского суверенитета над регионом Голанские высоты, которые Сирия считает своей территорией.

МИД Сирии назвал безответственным заявление американского лидера. Турция предупредила, что решение Трампа приведет к росту насилия на Ближнем Востоке.

Европейский союз заявил, что его позиция не изменилась, он не признает Голаны израильскими.