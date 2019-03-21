Подсчитан рост зарплат региональных чиновников в 2018 году

Среднемесячная заработная плата гражданских служащих в регионах России в 2018 году поднялась на 7,7% по сравнению с предыдущим годом, такие данные опубликовал Росстат.

В 2018 году среднемесячная зарплата чиновников в регионах достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9% и составила 42,1 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.

Среднемесячная зарплата гражданских служащих в территориальных органах федеральных ведомств выросла на 5,3% до 44,5 тыс. рублей, в госорганах субъектов – на 12,2% до 65,9 тыс. рублей.

Заработная плата муниципальных работников органов местного самоуправления в 2018 году выросла на 8% и составила 41,7 тыс. рублей.

На конец 2018 года в государственных органах России на региональном уровне на гражданской службе значилось 691,8 тыс. человек, на муниципальной службе ­– 299,8 тыс. человек.

Ранее стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября оплаты труда федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%.