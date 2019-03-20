Постояльцы отелей в Южной Корее оказались невольными «актерами» порнофильмов

В Южной Корее полиция арестовала четырех человек, снимавших сексуальную жизнь посетителей отеля скрытыми видеокамерами.

Мужчины сняли 1600 клиентов гостиничных номеров, продав видеоролики в Интернете, сообщает Би-би-си.

По словам полицейских, злоумышленники устанавливали мини-камеры с объективом 1мм в телевизорах, держателях для фена и розетках. Мужчины отсняли материал в 30 отелях Южной Кореи. В ноябре 2018 года они создали веб-сайт, на котором опубликовали 803 видеозаписи, заработав на них 6,2 тыс. долларов. Помимо платного контента, посетителям сайта были доступны бесплатные 30-секундные ролики. Сервер сайта был размещен за границей, что позволило его создателям скрываться от закона, говорится в сообщении.

В случае, если вина задержанных будет доказана, им может грозить до 10 лет заключения и штраф в размере 30 млн вон (26 175 долларов)

Сообщается, что в 2017 году было зарегистрировано более 6 тыс. случаев, по которым арестовали 5,4 тыс. человек. Из них реальный срок получили менее 2%. Отмечается, что скрытые съемки личной жизни в Южной Корее были названы эпидемией и вызвали бурю общественных протестов с требованием ужесточить приговоры арестованным.

В ноябре 2017 года директора французской службы по оказанию помощи безработным Оливье Иннонсензи поймали на съемке своих сотрудниц «под юбками» скрытой камерой.