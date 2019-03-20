Крымского делегата в ООН обязали называть Крым оккупированной территорией

Крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов рассказал, что на 40-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве его пытались обязать в докладе обозначать Крым только в привязке к словосочетанию «оккупированные территории».

«Сначала в секретариате сессии попросили текст моего выступления для облегчения работы переводчиков, но, что странно, попросили его почему-то только у меня – единственного из выступавших. Возможно, что доклад взяли для проведения предварительной цензуры. Потом пришли второй раз из секретариата и еще раз попросили текст, сказав, что есть правило, согласно которому слово «Крым» можно употреблять только вместе со словосочетанием «оккупированные территории», – рассказал Молохов РИА «Новости».

Как он отметил, изменения все-таки разрешили не вносить, когда в секретариате убедились, что Крым в докладе употребляется как географическое название.

«Риторика на подобных международных площадках становится все более жесткой со стороны наших оппонентов. Категорически нас не замечают в упор, каждый раз прорываемся к микрофону с боем», – добавил Молохов.

Он также рассказал, что в его докладе были отражены факты спланированной провокации украинских военных в Керченском проливе, когда за незаконное пересечение государственной границы России были задержаны три корабля ВМС Украины.

«Мне удалось выступить. Никто не посмел прервать. Украина даже не воспользовалась правом реплики. Все пытались замолчать эту тему. Правда, были попытки сорвать выступление», – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что крымский журналист не смог выступить на сессии ООН.