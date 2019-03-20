Крымский журналист не смог выступить на сессии ООН

Журналист Эрвин Мусаев из Крыма не смог попасть на 40-ю сессию Совета по правам человека ООН в Женеве из-за проблем с визой, рассказал министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.

Выступление Мусаева планировалось на 20 марта, однако визу ему открыли не с 19-го, а с 20-го числа, пояснил чиновник РИА «Новости».

«Он физически не успевает туда долететь. Мы все прекрасно понимаем, почему это происходит. Это делается все для того, чтобы не дать возможность показать правду о том, что действительно происходит в Крыму», – сказал Зырянов.

Мусаев планировал рассказать в ООН о жизни крымских татар в Крыму и об изменениях на полуострове за последние годы.

По словам Зырянова, на данный момент при поддержке МИД решается вопрос о выступлении журналиста по видеосвязи из Москвы.

Отмечается, что Мусаев возглавляет Общественную крымско-татарскую телерадиокомпанию, в которую входит телеканал «Миллет» и радио «Ватан Седасы».

В состав делегации из Крыма, находящейся на сессии ООН, входят председатель национально-культурной автономии болгар Крыма Иван Абажер и руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.