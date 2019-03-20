Экс- президента Крыма арестовали на двое суток

В Симферополе на двое суток был арестован экс-президент Крыма Юрий Мешков, рассказал представитель симферопольского центрального районного суда.

Мешкова арестовали за неповиновение сотрудникам полиции, передает РИА «Новости».

Сообщается, что комментарии от правоохранителей получить не удалось.

Мешков стал первым президентом Крыма в 1994 году, получив 72,9% голосов во втором туре выборов. Тогдашний глава республики взял курс на сближение с Москвой, вплоть до полного воссоединения. Мешков также предлагал ввести в Крыму рублевый оборот и предоставить крымчанам российское гражданство. В марте 1995 года была отменена Конституция Крыма, после чего республика преобразовалась в Автономную Республику Крым в составе Украины, а Мешков был лишен поста президента.