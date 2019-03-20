Пхеньян посоветовал Сеулу подумать о последствиях проведения военных учений

Северокорейский интернет-портал «Уриминчжоккири» («Вместе с нашей нацией») подверг резкой критике односторонние военные учения Южной Кореи, призвав Сеул «хорошо подумать о возможных отрицательных последствиях враждебных военных действий, нацеленных против партнера по диалогу».

В материале подчеркивается, что «южнокорейские военные провокации, ставшие еще более дерзкими в этом году, являются предательским актом агрессии, нарушающим Пханмунджомскую и Пхеньянскую декларации», передает ТАСС.

Авторы статьи предупреждают, что «военное противостояние породит усиление напряженности и крах межкорейских отношений».

В публикации также говорится, что в Пхеньяне «ни в коем случае не будут мириться с действиями, ведущими к ухудшению политической ситуации».

В этой связи КНДР призывает южнокорейских военных «хорошо подумать о возможных отрицательных последствиях враждебных военных действий, нацеленных против партнера по диалогу».

Напомним, в начале марта США и Южная Корея приостановили проведение совместных военных учений в надежде на то, что этот шаг поможет ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова. Вопреки ожиданиям, во вторник Южная Корея засекла в КНДР признаки «ядерной активности».