Южная Корея засекла в КНДР признаки «ядерной активности»

Республика Корея зафиксировала в КНДР «активность в сфере военного атома», заявил министр национальной обороны Южной Кореи Чон Ген Ду на заседании профильного парламентского комитета.

Как отмечает телеканал KBS, министр не уточнил, о какой конкретно деятельности в КНДР идет речь, передает ТАСС.

Кроме того, на заседании комитета выступил глава департамента политики по КНДР министерства национальной обороны Южной Кореи Ким До Гюн.

По его словам, в последнее время Пхеньян «неоднократно нарушал принятое в прошлом году военное соглашение» по предотвращению случайных столкновений в районе границы.

Он утверждает, что большинство инцидентов были зафиксированы в районе Северной разграничительной линии – оспариваемой КНДР морской границы с Югом.

В связи с этим Ким До Гюн сообщил, что его ведомство более десяти раз направляло Пхеньяну официальные ноты с призывом принять меры, но ответа ни разу не получило.

Напомним, в минувшую пятницу стало известно, что власти КНДР собрались прервать переговоры с США по денуклеаризации. Ранее власти КНДР возложили ответственность за провал переговоров в Ханое на США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как лидер КНДР Ким Чен Ын устроил главе Белого дома Дональду Трампу «горькое поражение».