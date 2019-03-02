Зюганов рассказал о месте похорон Алферова

Нобелевский лауреат, советский и российский ученый Жорес Алферов будет похоронен 5 марта в поселке Комарово под Петербургом, об этом сообщил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

«Я разговаривал с его сыном, женой. В Комарово похоронены его родители, во вторник будут похороны. Там кладбище в Комарово, оно в хорошем состоянии», – сообщил Зюганов РИА «Новости».

Академик Российской академии наук (РАН), лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни.

Официальной причиной смерти Аферова в Санкт-Петербургском национальном исследовательском академическом университете РАН, который возглавлял ученый, назвали острую сердечно-легочную недостаточность.