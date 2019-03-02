Facebook подала в суд на компании из Китая

Американская компания Facebook подала в суд на четыре базирующиеся в Китае компании и трех физических лиц из-за продажи фальшивых учетных записей, лайков и подписчиков.

В пресс-релизе компании указывается, что «Facebook и Instagram подали иск в федеральный суд США против четырех компаний и трех человек, базирующихся в КНР, за продвижение продажи фальшивых аккаунтов, лайков и подписчиков», передает ТАСС.

Отмечается, что это осуществлялось в обеих соцсетях, а также на платформах «других поставщиков онлайн-услуг, включая Amazon, Apple, Google, LinkedIn и Twitter».

Ранее Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении соцсети Facebook.