Роскомнадзор составил протокол на Facebook

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении социальной сети Facebook.

Решение об ответственности вынесет мировой судья, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Глава Роскомнадзора Александр Жаров ранее сообщал, что ведомство предпишет Twitter и Facebook разместить базы данных в России или примет решение о наказании соцсетей.

В январе Роскомнадзор начал административное производство в отношении этих соцсетей из-за непредоставления конкретного ответа на требование о локализации персональных данных пользователей на территории России.

Протокол в отношении Twitter был составлен еще 21 февраля.