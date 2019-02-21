Роскомнадзор составил протокол из-за нарушения Twitter закона о локализации данных

В отношении Twitter составлен протокол об административном правонарушении из-за непредоставления сведений о локализации баз персональных данных россиян, решение об ответственности вынесет мировой судья, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Протокол составлен по ст. 19.7 КоАП РФ в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России. Протокол составлен в присутствии представителя Twitter», – передает РИА «Новости» сообщение Роскомнадзора.

Отмечается, что документ будет направлен мировому судье для того, чтобы он вынес решение об административной ответственности.

Ранее глава ведомства Александр Жаров завил, что Роскомнадзор предпишет Twitter и Facebook разместить базы данных в России или примет решение о наказании соцсетей.

В январе Роскомнадзор начал административное производство в отношении этих соцсетей из-за непредоставления конкретного ответа на требование о локализации персональных данных пользователей на территории России.