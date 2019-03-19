Лукашенко расстроился из-за отставки Назарбаева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым выразил сожаление в связи с его решением уйти в отставку, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Глава белорусского государства отметил, что с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга. Александр Лукашенко подчеркнул, что его с Нурсултаном Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения, главы государств вместе принимали участие в выработке важных решений как в сфере развития двустороннего сотрудничества, так и в многосторонних форматах, принимали участие в масштабных саммитах и международных форумах», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Лидеры двух стран договорились обязательно встретиться во время юбилейного саммита ЕврАзЭС в Астане в мае 2019 года. Там будут обсуждаться перспективы взаимодействия политиков с учетом того, что Назарбаев остается председателем Совета безопасности страны и имеет статус «Лидера нации», закрепленный в Конституции.

Лукашенко назвал это «заслуженным статусом», так как «современный Казахстан создан и построен усилиями Нурсултана Назарбаева».

Президент Белоруссии также знаком с и.о. президента Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, с которым они встречались в Минске на полях встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

«Уже тогда диалог прошел в конструктивном ключе, что свидетельствует о том, что с преемственностью добрых контактов на высшем уровне у Беларуси и Казахстана не будет проблем», – отметили в пресс-службе белорусского лидера.

Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, во вторник объявил об уходе в отставку. Он останется во главе Совбеза республики. Преемником назначен спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

С Назарбаевым об отставке поговорил и президент России Владимир Путин.