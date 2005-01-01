Раскрыто содержание разговора Путина и Назарбаева

Пресс-служба Нурсултана Назарбаева кратко рассказала о телефонном разговоре объявившего о своей отставке президента Казахстана с российским лидером Владимиром Путиным.

«Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года. Президенты договорились о продолжении регулярных контактов в будущем», – сообщается на сайте президента Казахстана.

Ранее о разговоре сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, однако содержание разговора не разглашалось.

Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, во вторник объявил об уходе в отставку с поста президента страны. Он возглавит Совбез республики. Своим преемником он назначил спикера сената Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.