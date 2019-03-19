Генпрокуратура не увидела препятствий для возвращения в Россию шести фигурантов «списка Титова»

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов рассказал, что Генпрокуратура не видит препятствий для возвращения в страну шести фигурантов его «лондонского списка», а арест им не угрожает.

Во время пресс-конференции Титов отметил, что заместитель российского генпрокурора Виктор Гринь сообщил о результатах рассмотрений обращений бизнес-омбудсмена, составленных в интересах бизнесменов из «лондонского списка», передает РИА «Новости».

«В ответе Генеральной прокуратуры констатируется, что в отношении бизнесменов из Санкт-Петербурга Владимира Артюшина и Романа Стародубца, Андрея Маркова из Перми, Юлии Макуриной из Москвы и Юрия Погибы из Ростова-на-Дону мера пресечения в виде заключения под стражу не избиралась, международный розыск не объявлялся. По инкриминируемым им преступлениям законодательство не предусматривает применение ареста в случае добровольной явки», – сказал Титов.

А для сахалинца Алексея Латыпова, по словам Генпрокуратуры, суд апелляционной инстанции отменил меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Достаточных оснований для предъявления Латыпову обвинения по вновь возбужденному уголовному делу не имеется, его розыск прекращен», – добавил бизнес-омбудсмен.

По его словам, статуса подозреваемого пока не имеет и московский банкир Юрий Глоцер. Информацию о его причастности к покушению на хищение в особо крупном размере имущества ряда граждан проверяют следователи.

«Запланировано направление следственного поручения о допросе Глоцера на территории иностранного государства. По результатам проверки будет дана юридическая оценка его деяниям», – пояснил Титов.

Напомним «лондонский» список Титова передали президенту России Владимиру Путину в начале февраля. Он состоит из скрывающихся в Великобритании от российского правосудия бизнесменов, которые хотят вернуться на родину, если их не арестуют. Благодаря инициативе бизнес-омбудсмена в Россию уже вернулись шесть человек. Путин подчеркнул, что в отношении беглых бизнесменов типовых решений быть не может, а каждый случай надо рассматривать индивидуально.