В Кремле описали отношение к желающим вернуться в Россию бизнесменам

В отношении бизнесменов, желающих вернуться в Россию, типовых решений быть не может, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Какой-то, кажем так, типовой позиции выработать здесь, конечно, невозможно. Поэтому речь идет о каждом отдельно взятом случае, которые будут рассматриваться по отдельности», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Песков пояснил, что «есть лица, в отношении которых имеются судебные решения», и это «одна ситуация». «Те, кто в бегах находится или осужден здесь, в Российской Федерации. И есть те, в отношении которых судебных решений не выносилось – это другая ситуация, Но, опять же, повторяю, каждый отдельный случай будет рассматриваться в соответствии с поручением президента нашими компетентными органами», – сказал он.

Он уточнил, что письмо бизнес-омбудсмена Бориса Титова о желающих вернуться на родину бизнесменах действительно было, оно поступило в ответственные ведомства.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг в кулуарах ПМЭФ Титов рассказал, что представил президенту Владимиру Путину юридический путь, гарантирующий безопасное возвращение в Россию скрывающихся за рубежом от правоохранительных органов предпринимателей.

Ранее сообщалось, что Путину был передан список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться на родину. В список вошли 16 человек.

Титов заявлял, что в ближайшее время в Россию могут вернуться три или четыре предпринимателя из «лондонского списка».