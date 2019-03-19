По конфликту между судьей и сотрудниками ДПС в Ставрополе началась проверка

В Ставрополе следователи начали проверку конфликтной ситуации, которая произошла в начале марта между судьей и сотрудниками ДПС, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Накануне в интернет появилось 11-минутное видео, где автор рассказывает, что сотрудники ДПС остановили в Ставрополе BMW из-за тонировки стекол. Из автомобиля вышел человек, представившийся судьей Октябрьского района Ставрополя, пишет «Интерфакс».

Судья заявил, что когда он выходил из машины, сотрудник ДПС ударил его дверцей авто в глаз. Представитель ДПС этот факт начал отрицать и предупредил, что происходящее фиксируется на камеру. Судья сказал, что собирается вызвать к месту происшествия сотрудника прокуратуры. Далее видеозапись прекращается.

«По указанному факту проводится процессуальная проверка, которая начата еще до появления видео в Интернете, а запечатленный на нем конфликт имел место 7 марта текущего года», – сообщает СК.

По результатам проверки «будет дана оценка действиям всех участников происшествия, по результатам чего будет принято процессуальное решение». Октябрьский районный суд сообщил, что в конфликтную ситуацию попал судья Александр Коробейников.

«Накануне судья Октябрьского районного суда Ставрополя Александр Александрович Коробейников обратился в комиссию по этике Совета судей края с ходатайством о проведении служебной проверки о наличии в его действиях нарушений, предусмотренных законом о статусе судей и кодекса судейской этики. Советом судей края по этому факту проводится проверка», – пояснили в суде.

Ранее в Ставрополе другой судья (Юрий Макаров) подал в отставку из-за распространенного в интернете видео, где похожий на него мужчина в компании обнаженной девушки заходит в магазин, снимая происходящее на камеру смартфона. Судья заявил, что номера на машине из видео хоть и совпадают с номерами его автомобиля, но на кадрах не он. За отставку Макарова единогласно проголосовала квалификационная коллегия судей.