В ВМФ запланировали увеличить группировку «Бореев»

В командовании ВМФ России рассматривают возможность увеличения группировки атомных стратегических ракетоносцев класса «Борей» с восьми до десяти единиц, сообщил информированный источник.

По словам источника, в данный момент «рассматривается вариант дополнительного заказа еще двух атомных стратегических подводных лодок класса «Борей», чтобы довести общую численность группировки до десяти», передает РИА «Новости».

В случае положительного решения эти лодки войдут в новую госпрограмму вооружений после 2027 года.

В настоящее время по госпрограмме вооружений в интересах ВМФ планируется построить восемь субмарин данного класса.

Из них уже построены и вошли в состав флота три: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». «Князь Владимир» должен быть сдан флоту в 2019 году.

АПЛ стратегического назначения «Борей» имеют длину 170 метров, ширину – 13,5 метра, а также полное водоизмещение –24 тыс. тонн; они способны нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 «Булава».

Напомним, моряки-подводники ВМФ России отмечают 19 марта свой профессиональный праздник.

Ранее адмирал Николай Евменов сообщил, что через 15-20 лет Северный флот будет полностью модернизирован, а «основу подводных сил (...) будут составлять модернизированные корабли проектов «Борей» и «Ясень».