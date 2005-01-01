Пушков заподозрил НАТО в стремлении заполучить морскую базу в Севастополе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал специальное заявление НАТО в связи с пятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией, в котором прозвучало предложение «вернуть» полуостров Украине.

Сенатор отметил, что предложение НАТО по сути равноценно идее передать Крым и Севастополь под контроль Североатлантического альянса.

«Ибо первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушел в Россию, – передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО. Но уже не выйдет», – написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, в понедельник НАТО выступило с заявлением в связи с пятилетием воссоединения России и Крыма, в котором предложило «вернуть» полуостров Украине. Днем ранее заявление в связи с пятилетием референдума в Крыму распространил Евросоюз.

В МИД России призвали Евросоюз и НАТО перестать заниматься политиканством и прислушаться, наконец, к голосу крымчан, признав сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор – вернуться в свой родной дом, в состав Российской Федерации.