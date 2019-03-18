Дерипаска указал на негативное влияние санкций на отношения России и США

Бизнесмен Олег Дерипаска в интервью CNBC заявил, что улучшение отношений между Россией и США невозможно, пока действуют экономические санкции.

Дерипаска выразил сомнение, что приход нового президента США может дать возможность для улучшения отношений с Россией, передает РИА «Новости».

«Вы серьезно? Ничего не поменяется через четыре года. Только новое поколение сможет чего-то добиться. Этому поколению противостояние больше по нраву», – сказал бизнесмен.

По его словам, Вашингтон и Москва более заинтересованы в демонстрации друг другу военной мощи, нежели в улучшении двусторонних отношений.

Напомним, в минувшую пятницу Дерипаска подал в суд на Минфин США.

В 2018 году Минфин США ввел против компаний Дерипаски En+ и «Русал» санкции, в результате чего акции подконтрольных ему фирм резко обвалились. Впоследствии Вашингтон снял санкции с компаний, однако рестрикции продолжили действовать в отношении самого бизнесмена.