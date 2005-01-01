Полковник рассказал, как Этуш спас студентов от КГБ

К актеру Владимиру Этушу однажды пришли сотрудники КГБ, это было связано с его работой ректором Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина, рассказал полковник в отставке, бывший сотрудник 5-го «идеологического» управления КГБ СССР Дмитрий Ковалев.

«В моей рабочей тетради сохранились записи, имеющие отношение к Владимиру Абрамовичу Этушу. С этим великим актером мне пришлось встретиться в конце 1987 года в его кабинете ректора «Щуки», – приводит слова Ковалева «Московский комсомолец».

Он пояснил, что дело было не в самом Этуше, а в его подопечных.

«По линии московского управления КГБ оказались задержаны несколько студентов «Щуки» – «за участие в мероприятиях политически вредной направленности». В соответствии с практикой советских времен, подобный инцидент не мог остаться без последствий. Предстояло серьезное разбирательство и как минимум исключение ребят из вуза», – сказал Ковалев.

По его словам, тогда было принято решение не отчислять, а «профилактировать провинившихся» за такие нарушения через ректорат училища.

«Владимир Абрамович принял меня очень радушно. Запомнилось, что на его рабочем столе в кабинете стояло изречение из Молитвы о душевном покое: «Боже, даруй мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого», – сказал полковник.

По его словам, Этуш его внимательно выслушал. Он был уверен, что подопечные «влипли в неприятную историю случайно».

«Стал возмущаться совершенно «по-сааховски»! Помните, как в «Кавказской пленнице», когда незадачливый жених товарищ Саахов выскочил из комнаты невесты, облитый шампанским и со сломанной гвоздичкой за ухом? «Это!.. Это!.. Хулиганство какое-то, – не скрывал эмоций ректор. – Ну я им!..» – рассказал Ковалев.

В итоге Этуш спас студентов от КГБ, отметил полковник.

Владимир Этуш умер на 97-м году жизни 9 марта. Перед этим его госпитализировали в одну из московских больниц.