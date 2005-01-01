Кудрин предсказал эгоизм и экономическое ослабление США

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал, что, по его мнению, ждет экономику США в будущем.

Кудрин считает, что сейчас Вашингтон будет «более эгоистично себя вести на мировых рынках», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Он заявил, что экономика – это «новая сфера войны». По мнению главы Счетной палаты, в будущем «США ослабнут».

«Но пока, в ближайшие лет сорок, США будут все-таки доминировать», – заявил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».